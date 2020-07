Entro domani sera tutta viale Regione Siciliana dovrebbe tornare percorribile. A riportarlo è “Gds.it”. Infatti, sono state riaperte tutte le corsie laterali della circonvallazione. Si può tornare a transitare anche nel sottopasso di viale Lazio in direzione Trapani. Amap e Rap hanno avviato l’intervento di lavaggio e verifica del manto stradale in direzione Messina e l’apertura è prevista entro le 21. Operazioni in corso in via Leonardo da Vinci, si punta alla riapertura totale entro domani sera.