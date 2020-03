I carabinieri li hanno fermati per strada: avevano un borsone con dentro magliette e scarpe e stavano andando a giocare a calcetto. Stando a quanto riferito da “Ansa.it”, questo è quanto accaduto nel Siracusano dove i militari hanno fermato alcuni giovani che stavano andando a giocare una partita tra amici. Sono stati denunciati per non aver rispettato il dpcm per contenere la diffusione del Coronavirus.