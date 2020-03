Due anziani, positivi al coronavirus, sono deceduti in Sicilia. Stando a quanto riferito da “Ansa.it”, nell’ospedale di Castelvetrano è deceduto un uomo di 79 anni di Salemi. Si tratta del primo morto che si registra in provincia di Trapani. Un pensionato di 87 anni di Ribera, invece, risultato positivo al Coronavirus e trasferito d’urgenza per problemi respiratori, è morto questa notte a Enna.