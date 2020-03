E’ il bollettino più tragico quello letto oggi dal commissario per l’emergenza Angelo Borrelli nel consueto appuntamento quotidiano: in Italia sono 793 le persone decedute nelle scorse 24 ore per Coronavirus, mentre ieri, 20 marzo, i nuovi decessi erano stati 627. Il totale delle vittime sale così a 4825. Il numero dei positivi attuali sale a 42.681 pazienti, con 4.821 nuovi casi in un giorno, che portano il totale nazionale a 53.578 persone colpite finora. Quanto alle guarigioni, nelle ultime 24 ore sono guariti 943 pazienti, e dunque il totale delle guarigioni sale a 6.072 persone.