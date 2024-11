Ahia che dolore! Esce dal campo in lacrime toccandosi la coscia | Infortunio critico in Serie A

Altro infortunio in Serie A, il calciatore esce dal campo in lacrime: tutti rimangono con il fiato sospeso

La lista degli infortunati in Serie A continua ad allungarsi e ad aggiornarsi sempre di più. Una tegola non da poco per i loro allenatori. L’ultimo ko è arrivato nella serata di lunedì quando l’atleta ha dovuto alzare necessariamente “bandiera bianca“.

Non erano trascorsi nemmeno 20 minuti dall’inizio della gara quando il calciatore si è prima toccato la coscia poi si è accasciato a terra. Tanto da richiamare l’attenzione dello staff medico della squadra.

Sin dal primo momento compagni e tecnico avevano capito che si trattava di un infortunio molto serio. Senza pensarci su due volte si è deciso di optare per il cambio. Atleta che è uscito in lacrime dal terreno di gioco consolato dai compagni di squadra ed avversari.

Nelle ultime ore, però, sono arrivati degli importanti aggiornamenti sulle sue condizioni fisiche. Anche se le prime notizie che arrivano sono tutt’altro che positive.

Serie A, altro infortunio: il calciatore dovrà restare fermo per un po’

Oltre alla sconfitta (vittoria in trasferta del Genoa per 0-1), arriva anche la beffa per il Parma di Fabio Pecchia. Il mister dei ducali ha perso, per infortunio, uno dei suoi calciatori di riferimento come Adrian Bernabè. L’ex centrocampista del Manchester City, in occasione di uno scatto, si è toccato subito la parte anteriore della coscia destra.

Sin dal primo momento si è parlato di un possibile stiramento per l’argentino. Anche se non si esclude assolutamente che possa trattarsi di un problema ancora più grave come confermato dalla sua reazione. Come riportato in precedenza il classe 2001 ha lasciato il terreno di gioco, in lacrime, consolato dai suoi compagni di squadra ed aiutato da due membri dello staff medico.

Infortunio durante il match, esce dal campo in lacrime: tifosi col fiato sospeso

Bernabè è, senza ombra di dubbio, una delle rivelazioni del Parma e della Serie A in questa prima parte della stagione. Da capire ancora per quanto tempo resterà fuori. Anche se è molto difficile, se non impossibile, che non sarà inserito nella lista dei convocati per il prossimo impegno del Parma che se la vedrà, in trasferta, contro un’altra neopromossa: il Venezia.

Le sue prestazioni hanno catturato, inoltre, l’interesse di alcune big. Sia italiane che estere. Le stesse che sono rimaste incantate dalla sua “facilità” nell’imporre gioco, recuperare palloni, fornire assist e molto altro. Tra queste spuntano: Inter, Juventus ed anche qualche club di Premier League.