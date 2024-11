“Non ho i soldi per pagare”: dopo l’Inter è finito in carcere | 400.000 € di alimenti ai figli

Triste annuncio di una vecchia conoscenza nerazzurra, che è finito dietro le sbarre dopo il mancato pagamento degli alimenti ai figli.

La vita di un calciatore può sembrare, almeno dall’esterno, tutta rose e fiori. A volte però la realtà non è così. Questi hanno come tutte le persone comuni delle problematiche importanti da affrontare.

Sebbene può sembrare alquanto complicato, queste possono essere anche di natura economica. E’ proprio questo infatti che qualche tempo fa è accaduto ad una vecchia conoscenza dell’Inter.

Il giocatore in questione infatti è finito in galera per non aver pagato quasi mezzo milione di euro di alimenti ai suoi figli. Una situazione terribile dunque per lui, che è stata raccontata dallo stesso in prima persona.

Ecco chi è l’ex nerazzurro protagonista della triste vicenda

Non tutti i tifosi interisti, soprattutto quelli più giovani, si ricorderanno di Ze Elias. Si tratta di un ex centrocampista molto bravo in entrambe le fasi che ha disputato in nerazzurro due anni della sua carriera, giocando al fianco anche di mostri sacri come Baggio e Ronaldo. C’era anche lui tra i calciatori della rosa della Beneamata che ha conquistato la Coppa Uefa nel 1998.

Di sicuro il periodo con la maglia del Biscione è stato quello più roseo della carriera del brasiliano, che dopo aver lasciato Milano ha cominciato un lungo girovagare tra Europa e Sud America, prima di appendere le scarpe al chiodo nel 2009. Subito dopo la chiusura della sua carriera, con precisione nel 2011, l’ex calciatore è rimasto invischiato in una situazione piuttosto critica dal punto di vista finanziario e giuridico.

Dal campo alla prigione

All’epoca dei fatti, nel 2011, Ze Elias è stato accusato per non aver pagato gli alimenti ai suoi due figli per ben due anni. L’ex calciatore avrebbe dovuto versare la bellezza di circa 400mila euro alla sua ex moglie per il sostentamento della prole. Ciò però non è avvenuto, e di conseguenza, a causa delle dure leggi presenti in Brasile su questa tematica, l’ex interista è stato arrestato e detenuto nel distretto penitenziario di San Paolo.

Dopo essere presto uscito di prigione, e aver risolto questa triste storia, Ze Elias si è raccontato e, come riportato da passioneinter.com, ha spiegato chiaramente di non avere i soldi per poter pagare gli alimenti. Una fine tristissima dunque per il calciatore.