ARBITRO SOSPESO PER TUTTA LA STAGIONE | “Ho commesso un grave errore”: è arrivato il comunicato ufficiale

Duro colpo per un direttore di gara, che dopo aver commesso uno sbaglio gravissimo è stato sospeso per tutta la stagione.

Nel mondo del calcio spesso e volentieri si incappa in diversi errori. Gli allenatori sbagliano le scelte di formazione, i portieri fanno delle papere, gli attaccanti si mangiano dei gol clamorosi e così via. Detto ciò è ovvio che oltre ai protagonisti principali delle partite, anche gli arbitri possono sbagliare.

Specialmente negli ultimi tempi, i direttori di gara sono sempre sotto gli occhi del ciclone. Nell’ultimo turno di Serie A ad esempio in diversi match ci sono state lamentele per l’operato arbitrale. Nesta si è lamentato per il golo annullato in Monza-Milan, Juric non ha digerito alcune scelte nella sconfitta della Roma a Verona, stessa cosa che ha fatto Di Francesco, e per finire in bellezza c’è stato il chiaro sfogo del Cagliari dopo le due espulsioni di due calciatori rossoblù nella partita dell’Olimpico contro la Lazio.

Se alle volte questi sbagli, seppur evidenti, restano impuniti, questa volta le cose non sono andate affatto così. Un direttore di gara infatti è stato sospeso per tutta la stagione. Lui stesso ha ammesso di aver commesso un grave errore, ed è arrivato il comunicato ufficiale che ha confermato il tutto. Vediamo che cosa è successo.

Uno sbaglio enorme da parte del direttore di gara

L’arbitro coinvolto in questa vicenda dirige le partite del campionato australiano. L’errore da lui commesso però non è arrivato sul campo, ma fuori, ed è tutto nato da una semplice festa.

Al termine della stagione infatti tutti i direttori di gara dell’AFL hanno preso parte ad un party a tema, dove ci si sarebbe dovuti travestire da personaggi degli anni 2000. Leigh Haussen, protagonista di questa situazione, ha scelto di indossare la maschera di Osama bin Laden, scatenando l’ira della Federazione.

Sanzioni pesanti per l’arbitro

Dopo quanto accaduto l’AFL ha deciso di punire l’arbitro sospendendolo per il primo turno del prossimo campionato, in programma a marzo prossimo. Inoltre Haussen ad un lavoro rieducativo per quanto fatto.

Il direttore di gara dal canto suo ha subito ammesso le sue colpe, collaborando alle indagini, e stando a quanto riportato da calciomercato.it si è subito scusato con le seguenti parole: “Mi dispiace. Ho commesso un errore di giudizio. Non ho mai voluto offendere nessuno”.