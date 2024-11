“Ho perso tutti i soldi, mi è rimasto solo qualche prelievo”: 3 milioni di € bruciati in un attimo | Dalla Nazionale… alla catastrofe

Rivelazione scioccante da parte di un ex colonna della nazionale azzurra, ridotto ormai sul lastrico dopo aver perso tutti questi soldi.

Nel corso della loro carriera i calciatori riescono a guadagnare diversi soldi. Gli stipendi come ben sappiamo sono molto elevati, ora ancora di più rispetto al passato, e di conseguenza gran parte di questi riesce a risparmiarne talmente tanti da non essere più costretto a lavorare una volta conclusa la carriera.

A volte però, a causa di varie ragioni, capita che anche gli ex giocatori abbiano delle difficoltà dal punto di vista economico. E’ il caso di un vecchio perno della nazionale azzurra, che ha vissuto una vera e propria catastrofe finanziariamente, come da lui stesso ammesso.

Qualche anno fa infatti lo sfortunato protagonista di questa vicenda ha confessato di aver perso oltre tre milioni di euro, e di essere rimasto con solamente qualche prelievo da effettuare. Vediamo di chi si tratta e che cosa è successo al malcapitato.

Un disastro finanziario irreparabile

Grazie ai suoi gol e alla sua capacità di gestire il reparto offensivo quasi da solo, Ruggiero Rizzitelli, che ha avuto anche dei trascorsi al Bayern Monaco, si era conquistato la maglia della nazionale azzurra. Sebbene in poche occasioni, l’ex centravanti ha indossato la casacca dei quattro volte campioni del mondo per 9 volte, siglando anche due reti, tra il 1988 e il 1991.

Conclusa la sua carriera nel 2001, il classe 1967 non ha trovato altri impieghi nel mondo del calcio. Qualche tempo fa però Rizzitelli è tornato a far parlare di se, o meglio, ha parlato personalmente della sua difficile situazione finanziaria, raccontando a tutti di aver perso un patrimonio per una ragione assurda.

La confessione drammatica dell’ex calciatore della nazionale azzurra

Diversi anni fa, con precisione nel 2015, goal.com ha riportato le parole di Ruggiero Rizzitelli rilasciate a ‘Leggo’, dove ha spiegato la sua difficile situazione finanziaria: “Tra il 1989 e il 2000 ho investito tra i 2 milioni e mezzo ed i 3 milioni di euro, tutto quello che ho guadagnato nella mia intera carriera di calciatore. Non mi resta più nulla, solo qualche piccolo prelievo“.

Il povero ex attaccante è rimasto vittima di una truffa pesante, che ha coinvolto diversi personaggi di spicco del mondo dello sport e non solo, tanto da essere rimasto sul lastrico nonostante una lunga carriera da calciatore.