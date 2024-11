“Ubriaco e denunciato per violenza”: questa volta rischia di finire in carcere | L’ex Juve l’ha fatta grossissima

Questa volta l’ex bianconero l’ha fatta davvero grossa, ubriaco e denunciato per violenza: rischia di finire in carcere

Le ultime notizie che arrivano da alcune fonti e media sportivi non sono affatto delle migliori. Nel mirino delle critiche, infatti, ci è finito l’ex calciatore della Juventus. Le accuse nei suoi confronti sono molto gravi.

A quanto pare l’atleta, visibilmente ubriaco come riportato dalla polizia, è stato denunciato per violenza. A quanto pare il calciatore è stato fermato mentre era alla guida della sua vettura. Poco prima, però, aveva alzato decisamente il gomito bevendo molto alcool.

Un problema non da poco non solo per lui, ma per altri suoi compagni di squadra che rischiano davvero molto. Addirittura il carcere. Il tutto sarebbe avvenuto dopo che avevano partecipato ad una festa di compleanno di un altro loro compagno di squadra.

Alla vista della polizia il calciatore ha tentato di forzare il posto di blocco. Una mossa che, per loro, non ha avuto affatto buon esito. Le notizie negative, però, non sono affatto finite qui visto che una ragazza li ha denunciati per violenza sessuale.

Guai per l’ex Juve, alcool e violenza su donna: rischia di finire in carcere

Le notizie che arrivano dal Cile sono terrificanti. Le stesse che riguardano una vecchia conoscenza della Serie A come Arturo Vidal. L’ex centrocampista di Juventus ed Inter, insieme ad alcuni suoi compagni del Colo Colo, l’ha combinata davvero grossa. Secondo quanto riportato dall’emittente televisiva sudamericana “TeleTrace” pare che il giocatore sarebbe salito in auto, con alcuni compagni di squadra, dopo che avevano festeggiato il compleanno di Lucas Cepeda e Vicente Pizarro.

In primis hanno cercato di evitare un posto di blocco, ma non ci sono riusciti. Non è finita qui visto che sempre durante la festa una ragazza ha denunciato una violenza sessuale nei suoi confronti. Nel mirino, appunto, Vidal ed altri calciatori. Il tutto è avvenuto nella notte di lunedì 4 novembre in un bar nel quartiere Vitacura di Santiago.

Ubriaco e denunciato per violenza, le gravi accuse contro il calciatore

La vittima, una ragazza di 22 anni, avrebbe condiviso la camera con tre dei suoi amici che poi hanno abbandonato il locale. La sorella della ragazza, successivamente, sarebbe andata a cercarla per via del suo presunto stato di ebrezza. Il gestore del bar, inoltre, ha rivelato che sia Vidal che altri calciatori sarebbero rimasti nel locale ed avrebbero esaudito qualche richiesta delle autorità.

Il cileno è stato portato, nelle prime ore del mattino, alla 37ma stazione di polizia di Vitacura dopo il match di campionato vinto contro il Deportivo Iquique per 3-0. Il prefetto Gerardo Aravena ha rivelato che c’è una denuncia per un “reato a connotazione sessuale” che ha visto vittima una donna. Al momento il calciatore cileno non è in stato di arresto, ma le cose potrebbero cambiare da un momento all’altro.