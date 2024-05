Ag. Tutino: «Ha tutte le potenzialità per fare la Serie A»

Mario Giuffredi, agente dell’ex rosa Tutino, autore di 20 gol in questo campionato con il Cosenza, si è espresso ai microfoni di TV Play per parlare del futuro del suo assistito:

«Tutino è un giocatore maturato più tardi, oggi è completo e definito e può ambire anche a giocare in Serie A. Per il mercato è ancora presto parlarne, mi auguro e spero che quanto proposto sul campo sia stato apprezzato e sia visto per fare il salto di categoria. Ha tutte le potenzialità per fare la Serie A e farla bene. Ciccio Caputo la Serie A l’ha raggiunta tardi. O anche Riganò. Non voglio citare Luca Toni, esempio troppo importante, ma Caputo può essere preso come riferimento. Tutino oggi è pronto per la Serie A».