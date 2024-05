Playout Serie B, Ternana-Bari: arbitra La Penna

E’ stata affidata a La Penna la direzione di Ternana-Bari. Il match decreterà chi continuerà il proprio percorso in cadetteria e chi, invece, verrà retrocesso in Serie C. A rendere nota la direzione arbitrale è stata la Lega B mediante il seguente comunicato:

“L’AIA CAN rende noti i nominativi di arbitro, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno la gara di ritorno del Playout per la permanenza nella Serie BKT, in programma giovedì 23 maggio.

TERNANA – BARI Giovedì 23/05 h. 20.30

LA PENNA

CARBONE – GIALLATINI

IV: MANGANIELLO

VAR: IRRATI

AVAR: MERAVIGLIA”.