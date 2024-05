Playout Serie B, Breda presenta Ternana-Bari: «Gara che vale una stagione intera, c’è grande carico emotivo»

Alla vigilia della finale Play out di ritorno Ternana-Bari è intervenuto in conferenza stampa Roberto Breda. Il tecnico presenta la sfida in programma contro i galletti, allo stadio Libero Liberati.

«Sensazioni? Per questa gara decisiva c’è un grande carico emotivo, è una gara che vale una stagione intera, ha un peso specifico vitale ma va affrontata nel migliore dei modi utilizzando al meglio le nostre energie. Dovremo avere rispetto dell’avversario e delle soluzioni che potranno optare, però tutto dipende da come noi interpretiamo la gara, perché sappiamo come dobbiamo giocare per ottenere risultati positivi».

«Cosa servirà? Dobbiamo dare tutto, con grande voglia e impegno, consapevoli dell’importante percorso che abbiamo fatto e che però ora tutto dipende dai novanta minuti finali. Il gruppo è consapevole di cosa abbiamo affrontato, delle difficoltà superate, ciò va messo in campo e rimarrà nel nostro percorso, sappiamo ciò e insieme a questo che alla fine quello che conterà per il futuro è chi sarà il prossimo anno in Serie B e chi no. Bari? Il Bari ha dimostrato all’andata di saper fare partite diverse negli stessi novanta minuti e dovremo stare attenti ad ogni situazione. Per me stiamo ancora al 50% di possibilità per entrambi, ora giochiamo a casa nostra e ciò ci aiuta ma non deve portare un facile entusiasmo, sarà una grande battaglia. Com’è andata la settimana? La settimana è andata bene, più che altro è stata di gestione. La gara sarà decisa dagli episodi, non si possono fare conti all’inizio su come poter controllare il risultato, bisognerà adattarci al momento e superare le difficoltà che possono nascere sul momento».

«Cambi? Valutiamo i possibili cambi tattici del Bari, che può giocare con Maita trequartista ma anche altre soluzioni, servirà però rimanere sempre equilibrati nelle due fasi. I loro cambi di allenatore rendo la squadra un po’ più complessa da leggere, possono sempre tirare fuori soluzioni diverse, il Bari è una squadra con grandi valori. Durante il campionato abbiamo avuto tante occasioni per guadagnarci quei punticini in più che potevano portare la salvezza, ma tanto ora non ha nessuna influenza questo discorso. Il mio futuro alla Ternana? Nel mio contratto c’è una clausola di rinnovo in caso di salvezza, però è importante raggiungere l’obiettivo per tutti non per il singolo. Tifosi? La risposta del pubblico è bellissima, bisognerà essere tutti uniti anche nei momenti di difficoltà e spingere la squadra. Ciò è simbolo che il lavoro dei ragazzi è stato apprezzato, noi però abbiamo la responsabilità di mantenere la categoria davanti a tutta la città».