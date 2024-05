Semifinale Playoff Serie B: Venezia-Palermo, raggiunta quota 8487 tagliandi venduti

Come riportato da Trivenetogoal.it, è stato reso noto un nuovo aggiornamento circa i tagliandi venduti sino a questo momento in vista della sfida di ritorno Venezia-Palermo, valida per la semifinale playoff. Curva Sud e Distinti sono esauriti, con 8487 tagliandi acquistati fino ad oggi.

Sono state rese note anche le modalità di accesso all’interno dello stadio Penzo: venerdì 24 maggio i cancelli dello stadio e la Porta 19 per il ritiro accrediti apriranno alle ore 18:30. Ai tifosi si suggerisce di arrivare in largo anticipo per evitare code, data la grande affluenza di pubblico.