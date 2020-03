Scuole chiuse fino a metà marzo per l’emergenza Coronavirus. Lo ha deciso il Governo durante la riunione a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e i Ministri. Erano già state sospese fino a domenica le lezioni in Liguria, Lombardia, Piemonte, Marche ed Emilia-Romagna. «Per il Governo non è stata una decisione semplice, abbiamo aspettato il parere del comitato tecnico scientifico e abbiamo deciso di sospendere le attività didattiche da domani al 15 marzo», ha detto il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina parlando a Palazzo Chigi.