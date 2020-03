Secondo l’edizione odierna de “La Stampa”, il governo nelle ultime ore starebbe riflettendo sulla possibilità di trasmettere in chiaro tutte le gare di Serie A per dare la possibilità ai tifosi di vedere i match dopo l’emergenza legata al Coronavirus che ha causato il divieto di accesso alle gare. Si tratta di un’iniziativa non semplice, con gli abbonati Sky e Dazn che vanno “tutelati” dopo il pagamento di un abbonamento per poter assistere a pagamento alle partite, ma che non si vedrebbero sottratto alcun beneficio, che andrebbe invece esteso ad altri.