Epilogo amaro per l’allenamento del Bari: nel pomeriggio la sessione di lavoro della squadra biancorossa è stata turbata dal tentato furto di alcuni palloni. Secondo una prima ricostruzione, mentre l’allenamento volgeva al termine alcuni soggetti presenti all’esterno del campetto dell’antistadio si sarebbero introdotti furtivamente nel recinto di gioco portando via alcuni palloni, nonostante le urla di diversi giocatori che si erano accorti del tentativo di furto. A quel punto si è reso necessario l’intervento della polizia. Sul posto è giunta una volante della Squadra Mobile, insieme a personale della DIGOS. Dopo un’attenta perquisizione a carico di alcuni individui gli agenti hanno recuperato tutti i palloni, scoperti nel bagagliaio delle auto sottoposte a controllo, restituendoli ai dirigenti del club. Per questo non risulta siano scattati provvedimenti per gli autori del tentato furto.