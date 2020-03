Michele Criscitiello, attraverso il proprio account Twitter, ha evidenziato la propria posizione in merito al recupero delle gare rinviate di Serie A e Coppa Italia. “Serie A: due giornate a porte chiuse. Si torna in campo dalle partite rinviate. Poi slitta tutto di 7 giorni. Juve-Inter, più domenica che lunedì. Inter-Samp sarà calendarizzata al 20 maggio ma dipenderà dal cammino europeo dell’Inter. Coppa Italia bloccata”. Ecco qui di seguito il post in questione.