Brutte notizie per tre bagarini. La Procura infatti, dopo che nel febbraio 2018 la Guardia di Finanza ha scoperto una maxitruffa, chiede la condanna perché i tre sono accusati di rivendere biglietti falsi per assistere alle partite del Palermo, quando il club militava ancora nella massima serie, nello specifico i campionati 2015-2016 e 2016-2017. Andrea Fusco, sostituto procuratore, ha chiesto nello specifico quattro anni di condanna per Massimi Falcone ed Andrea Pellicano, due invece per Antonio Pellicano. Per questi tre il processo si sta svolgendo con il rito abbreviato, per altri cinque invece il dibattimento è in corso. I bagarini intestavano i biglietti a bambini, morti o pensionati anche grazie alla complicità di alcune ricevitorie.