Il tecnico dell’Acireale Pagana ha parlato in merito al suo possibile futuro in Serie C, ecco qui di seguito le sue parole: «Prossimo anno in C? Quando si fa bene nel calcio, sia da calciatore che da tecnico, arrivano apprezzamenti e fa piacere. Io sono in questo mondo da tempo, può capitare di aver fatto qualche chiacchierata con ex compagni che ora fanno in ds in squadre importanti, ma tutto finisce lì. Nel calcio come nella vita quello che conta è il presente, il mio obiettivo è fare bene adesso».