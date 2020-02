In merito alla questione legata al Coronavirus, in Serie A potrebbero giocarsi a porte chiuse alcune gare. In modo particolare, le gare più soggette a tali cambiamenti sono quelle delle milanesi. Infatti, dopo la possibilità del rinvio della gara di Europa League della partita tra Inter e Ludogorets, adesso appare impensabile che tale iniziativa possa realizzarsi proprio perché il calendario degli uomini di Conte non dà la possibilità di grandi stravolgimenti, non a caso, il big match tra Inter e Juventus potrebbe addirittura giocarsi a porte chiuse.