In merito alla situazione attuale legata al Coronavirus, ha parlato il ds del Genoa Marroccu ai microfoni di DAZN: «Posizione di profondo rispettto per la decisione presa dagli organi preposti. La richiesta che si potrebbe fare è quella di una uniformità di campionato. Quindi se la situazione non dovesse cambiare forse sarebbe il caso di sospendere tutto il campionato e non solo alcune partite, ma questa decisione spetta agli ordini preposti». Ai microfoni di “Tuttomercatoweb” è intervenuto invece il Dottor Roberto Matracia, medico sportivo di esperienza pluriennale, ex responsabile sanitario del Palermo, con un passato al Trapani e oggi di nuovo in rosanero. Ecco le sue dichiarazioni: «Non è un’esagerazione. La prevenzione è importante. Ma non capisco il rinvio della partita del Torino in Piemonte e non quello del Genoa in Liguria. Si tratta di territori vicini alla Lombardia dove c’è grande affluenza di gente soprattutto nei luoghi affollati. Per quanto riguarda i rinvii al Nord, visto il numero rilevante di casi è giusto prevenire e rinviare le partite di calcio. Come è giusto non andare nei cinema e chiudere tutte le strutture con grande affluenza di essere umani. Se domenica si dovesse giocare normalmente a cosa sarebbe servito il rinvio di una settimana? A meno che da qui a domenica non si trovasse una soluzione. Anche se mi sembra presto. Così sarebbe un rinvio fine a se stesso».