«Cosa serve per essere protagonisti in C? I direttori stanno costruendo una gran bella squadra con un gran bel gruppo. Il girone C è tosto, lo scorso anno squadre costruite bene non ci sono riuscite. Boscaglia non lo scopro io. Ha fatto bene ovunque è andato. Ognuno di noi in campo sa quello che deve fare, ci sono idee codificate. Per un giocatore avere certezze è importante. Per quanto riguarda indossare questa maglia questo è il sogno che avevo da bambino, il sogno della vita e spero di indossarla più a lungo possibile». Queste le parole del difensore del Palermo, Andrea Accardi, rilasciate in conferenza stampa nel ritiro di Petralia Sottana.