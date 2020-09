«Le mie aspettative? Non guardo tanto al futuro ma giorno per giorno. La concorrenza è giusta e fa bene. Quella sana piace a tutti, poi sta all’allenatore fare le sue scelte. Centrale o terzino? Mi metto a completa disposizione in qualsiasi ruolo, se devo dare una preferenza dico terzino. Ma questo dovete chiederlo al mister». Queste le parole del difensore del Palermo, Andrea Accardi, rilasciate in conferenza stampa nel ritiro di Petralia Sottana.