«Marconi è forte, è anche un bravissimo ragazzo. Parla poco ma pedala, ha grande esperienza. Su Marong ho sempre espresso bellissime parole, si è sempre allenato a mille anche se non ha trovato spazio ed è più difficile per chi non gioca restare sul pezzo. Merita tanto e gli auguro tutto il bene di questo mondo». Queste le parole del difensore del Palermo, Andrea Accardi, rilasciate in conferenza stampa nel ritiro di Petralia Sottana.