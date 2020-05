Non avrà certo problemi di spazio Roman Abramovich nel suo jet privato extralusso da 66 milioni di sterline, quasi 74 milioni di euro. Il proprietario del Chelsea, quando nel 2004 acquistò l’ER Boeing 767-33A personalizzato e soprannominato “Il Bandito”, non ha badato a spese. Oltre ad avere una sala per i banchetti che può ospitare fino a 30 persone, il jet ha a bordo una cucina, un ufficio e una camera da letto matrimoniale. L’interno del “Bandito” è arredato con metalli preziosi e legno pregiato, tra cui anche il castagno, e sfoggia delle rifiniture in oro. In realtà Abramovich ha altri due velivoli: un Boeing 767-300 dal valore di più di 60 milioni di euro e un 767-700 da 67 milioni. Questi due aerei vantano anche sale conferenze e camere da letto, anche se non sono hi-tech come il “Bandito”.