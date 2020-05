Oggi è arrivata anche l’ufficialità durante il Consiglio Federale tenutosi. Tutti i campionati dilettantistici che vanno dalla Serie D alla Terza Categoria non ripartiranno. Nessuna ufficialità invece per quanto concerne le promozioni e le retrocessioni, che verranno decise nel prossimo Consiglio convocato per venerdì 22 maggio. Scontato comunque l’epilogo anche di queste scelte, che sono state indicate dal presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia: promozione alla categoria successiva di tutte le prime dei gironi (9 dalla serie D alla Lega Pro e 30 dall’Eccellenza alla serie D – i giorni sono 28 ma in Piemonte e Basilicata ci sono due squadre al comando della classifica a pari punti e non è possibile disputare gli spareggi previsti dal regolamento) e bloccare le retrocessioni, con conseguente allargamento dei gironi, almeno per la prossima stagione. Questo l’elenco di tutte le promosse dalla Serie D alla Serie C:

Lucchese (Girone A); Pro Sesto (Girone B); Campodarsego (Girone C); Mantova (Girone D); Grosseto (Girone E); Matelica (Girone F); Turris (Girone G); Bitonto (Girone H); Palermo (Girone I).

Queste le squadre che dall’Eccellenza approderanno in Serie D:

Abruzzo: Castelnuovo Vomano

Basilicata: Lavello e Rotonda

Calabria: San Luca

Campania: Afragolese e Polisportiva Santa Maria

Emilia Romagna: Bagnolese e Marignanese

Friuli: Manzanese

Lazio: Montespaccato e Ausonia

Liguria: Imperia

Lombardia: Busto, Casatese e Telgate

Marche: Castelfidardo

Molise: C. Vairano

Piemonte-Valle d’Aosta: Pont Donnaz, Derthona e Saluzzo

Puglia: Molfetta

Sardegna: Carbonia

Sicilia: Dattilo Noir e Paternò

Toscana: Pro Livorno e Badesse

Trentino Alto Adige: Trento

Umbria: Tiferno

Veneto: Sona e San Giorgio Sedico