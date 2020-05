Dopo l’esonero di Ersun Yanal, il Fenerbahçe non ha ancora scelto il nuovo tecnico. Stando a quanto riferito dall’esperto di mercto Alfredo Pedullà, diversi tecnici sono stati associato al club gialloblu ma, nelle ultime ore, sarebbero salite vertiginosamente le quote di Vincenzo Montella. Lex-allenatore della Fiorentina avrebbe anche il gradimento dei tifosi, che hanno subito manifestato il loro entusiasmo per l’eventuale scelta.