A queste cifre è impossibile: ultimatum Inter, la resa dei conti è arrivata | L’agente pronto a portarlo via

Dentro o fuori in casa nerazzurra per quanto riguarda il calciatore, che rischia dunque di non vestire la maglia interista il prossimo anno.

Tornata la normalità dopo lo scudetto conquistato, il club nerazzurro si sta iniziando a concentrare sulla stagione che verrà, e ovviamente sulla prossima sessione di mercato estiva.

Saranno tanti i calciatori che verranno accostati al Biscione, così come saranno diversi quelli che saranno dati come possibili partenti per una ragione o per un’altra.

Al netto dei tanti rumors però nelle scorse ore un annuncio da non credere ha svelato che un affare sarà difficile da finire in porto alle condizioni attuali, con l’agente che adesso vuole portare via il calciatore dal club.

La decisione sul calciatore

E’ noto da tempo il fatto che l’Inter segue da molto vicino Bento, portiere classe 1999 al momento in forza all’Atletico PR. Il brasiliano sta facendo grandi cose in patria, ed è pronto al salto in un top club europeo. Proprio i nerazzurri vorrebbero acquistarlo per affidargli in un futuro nemmeno troppo lontano i guantoni da titolare della Beneamata. A quanto pare però qualcosa si è già iniziata a muovere in questo senso, e le notizie non sono molto confortanti dalle parti di Appiano Gentile.

Secondo le recenti indiscrezioni infatti la società avrebbe incontrato l’agente del calciatore, il quale si è detto ben disposto ad approdare in Serie A e a vestire la maglia nerazzurra. Tuttavia c’è un problema riguardante il prezzo che ha frenato di botto gli entusiasmi. La squadra carioca per lasciarlo partire vorrebbe almeno 20 milioni di euro. Una cifra importante, che però i meneghini vogliono abbassare sensibilmente. Di conseguenza la trattativa, che sembrava ben avviata, è in piena fase di stallo.

La situazione portieri in casa nerazzurra

Al momento il titolare tra i pali interisti è Yann Sommer. Lo svizzero come ben sappiamo è abbastanza in la con l’età, e per questa ragione l’Inter cerca da tempo un futuro titolare per la porta. Il test fatto con Audero quest’anno però non sembra essere andato a buon fine.

L’italo-indonesiano infatti, che ha visto poco e niente il campo, non dovrebbe essere riscattato dalla Sampdoria. Di conseguenza la società interista opterà per un nuovo profilo giovane e che possa essere il numero uno del futuro, e ad oggi il preferito è proprio quello di Bento, anche se i costi stanno un po’ tarpando le ali ai campioni d’Italia.