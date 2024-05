Roma, De Rossi scuote la dirigenza | Rivoluzione a centrocampo e plusvalenza: scaricato un altro pupillo di Mourinho

De Rossi punta i piedi e chiede alla società nuovi rinforzi: a centrocampo “scaricato” un altro pupillo di Mourinho

La sconfitta contro l’Atalanta che ha quasi fatto dire addio alla Champions League alla Roma è arrivata a conclusione di una brutta settimana, che è valsa anche l’eliminazione dalla Europa League e il ridimensionamento di una stagione vissuta per gran parte – nel girone di ritorno – sulle ali dell’entusiasmo. De Rossi si ridimensiona e rischia dunque di non arrivare in Champions, ma il tecnico ha puntato i piedi, dopo la gara persa a Bergamo, e ha fatto notare alla società che se si vorrà andare avanti bisognerà farlo insieme e in maniera ambiziosa.

Tradotto: urgono acquisti di livello. Lo ha detto chiaro e tondo DDR, che intanto potrebbe a fine stagione iniziare a fare fuori qualche esubero. Secondo quanto riferito dal Messaggero, De Rossi avrebbe in mente la sua prima “vittima”.

Roma, il giovane talento può partire

Unico faro del centrocampo della Roma di Mourinho, praticamente dimenticato dopo l’arrivo di De Rossi. Bove, praticamente unica nota non dolente della stagione dei giallorossi prima dell’addio del portoghese, aveva fatto innamorare tutti i tifosi e molti avevano pronosticato un suo percorso alla Pellegrini nella Capitale, visto l’attaccamento, la prospettiva, il senso di appartenenza e il talento.

Ma adesso pare che il giovane non stia godendo della piena fiducia del nuovo tecnico, che al momento ha preferito recuperare giocatori come Cristante, Paredes, piuttosto che puntare sul ragazzo. La società in questo senso valuterà il suo futuro, come riporta in questo ore Il Messaggero, per capire se sia il caso di cederlo.

Roma-Bove, divorzio in estate? La frecciatina del procuratore

Solo 7 apparizioni in 24 partite. E’ il magro bottino di Bove, praticamente scomparso dai radar a Roma dopo l’arrivo di De Rossi. Dal gol decisivo contro il Bayer Leverkusen dello scorso anno, in Europa League, agli scampoli di partita, il 21enne adesso inizia a guardarsi intorno.

Come riporta Il Messaggero infatti, il giovane potrebbe valutare a fine stagione anche la partenza, con il suo procuratore che dopo l’eliminazione dalla Coppa ci aveva tenuto a sottolineare proprio la statistica del 2023. Frecciata alla dirigenza? Sicuramente in estate la Roma dovrà capire se continuare a puntare sui titolari Paredes e Cristante, ma adesso piuttosto avanti con l’età, o decidere di puntare su Bove, che però sembra non aver convinto nemmeno De Rossi.