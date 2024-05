Lazio, che colpo sulla trequarti: il “Luis Alberto italiano” arriva a parametro zero

La Lazio mette a segno un colpo importante per la trequarti. Giocatore ritrovato e maglia da titolare: arriva a parametro zero.

Non sarà facile per la Lazio ricostruire la squadra la prossima stagione. Il tracollo di Monza, che ha portato addirittura alla contestazione dei tifosi della Curva in trasferta, ha evidenziato le pecche di Tudor che sembrava aver trovato la quadra. Tecniche, certo, ma anche di organico.

Il suo modulo con la difesa a tre non convince a pieno per gli uomini a disposizione e i mal di pancia sono già iniziati. A partire da Luis Alberto, che ha fatto sapere di volere rescindere il contratto, e di lasciare Roma entro fine stagione. Ci sono poi gli addii di Felipe Anderson già ufficiali, e quello di Immobile praticamente certo. Nemmeno Romagnoli sembra a suo agio con la difesa a tre, e potrebbe ascoltare offerte per il trasferimento.

In attacco dunque la lacuna è enorme, e il solo Zaccagni – che ha rinnovato di recente – non potrà bastare. Ecco perché in queste ore è emerso un nuovo nome per sostituire sulla trequarti la carenza di talento il prossimo anno.

Lazio, colpo sulla trequarti: arriva dalla Serie A

Le romane, secondo quanto riportato dal Corriere fiorentino, avrebbero messo gli occhi su uno dei calciatori ai margini del progetto Viola. Stiamo parlando di Castrovilli, che in questa stagione è stato a lungo assente mettendo a segno una rete – la scorsa domenica contro il Verona – in appena tre apparizioni stagionali.

Una stagione fino a qua da buttare, ma il prossimo anno Castrovilli è pronto a ripartire e può liberarsi a zero, visto che il suo contratto con la Fiorentina scade nel giugno del 2024. Al momento il trequartista non ha una squadra per il prossimo anno, ma la Lazio potrebbe tentarlo offrendogli un ruolo da protagonista. La Fiorentina non sembra essere per il momento interessata al rinnovo.

Futuro Castrovilli: due offerte già sul tavolo ma nessuna firma

Secondo quanto si apprende per il trequartista ci sarebbero già due offerte sul tavolo, una del Bologna e una del Monza, ma il calciatore non avrebbe ancora preso la sua decisione. Fa gola la piazza emiliana, che potrebbe accedere alla Champions League il prossimo anno, ma anche il Monza per una maglia da titolare tutta la stagione.

Roma e Lazio però potrebbero fare leva su un blasone più importante, rispetto a Bologna e Monza, oltre a potere alzare l’offerta economica per l’ingaggio del giocatore.