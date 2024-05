Dal nerazzurro al bianconero: i tifosi non ci credono | Passaggio di testimone a fine anno

La Juventus vuole il leader nerazzurro per la prossima stagione, e la trattativa entra adesso nel vivo: passaggio a Torino a fine stagione.

La Juventus continua a programmare il futuro, con Giuntoli che al momento sembra dovere avere l’ultima parola sulla scelta non solo dei calciatori ma anche del tecnico. Intanto a Torino attendono il finale di stagione per capire il piazzamento in Campionato e se sarà possibile alzare un trofeo, la coppa Italia, poi ci saranno i saluti con l’attuale allenatore.

In ottica mercato la Juventus promette grandi cambiamenti, sia in entrata che in uscita, con tanti big che potrebbero lasciare e calciatori importanti che invece sono attesi a Torino per rendere la Juve nuovamente competitiva in Italia e in Europa.

Giuntoli avrebbe puntato uno dei leader dell’Atalanta, che dopo tanti anni a Bergamo potrebbe sentire la necessità di andare via per una grande squadra e provare una nuova avventura. La società non dovrebbe opporsi al trasferimento, ma anche la Dea attenderà la fine della stagione per prendere tutte le decisioni importanti visti i tani impegni di fine stagione, tra cui proprio la finale con la Juventus.

Juventus, tentativo per uno dei senatori dell’Atalanta

In estate la Juventus potrebbe dunque per rinforzare la rosa fare un tentativo per uno dei senatori dell’Atalanta, in questo momento in uscita e che non starebbe trovando molto spazio. Stiamo parlando di Mario Pasalic. L’ex Milan, che a Bergamo ha trovato vita nuova dopo i prestiti – ai tempi del Chelsea – in questa stagione sta facendo più fatica viste le continue rotazioni di Gasperini a centrocampo.

Giocatori come Ederson, Lookman, De Ketelaere, stanno prendendo il posto sulla trequarti del croato, che aveva abituato la piazza a stagioni da goleador – in termini di numeri – e che da due anni vedono però il numero 88 fermo ad appena 5 reti segante. La Juventus potrebbe dunque portarlo a Torino, e il costo non sembra nemmeno proibitivo.

Juventus, idea Pasalic: il prezzo del cartellino

Diversi media vicini alla Juventus – su tutti TuttoJuve – hanno riportato l’interessamento in questi mesi della Vecchia Signora per Mario Pasalic. Il croato, ormai non più titolare inamovibile dell’Atalanta, potrebbe trovare alla Juventus nuovi stimoli e minuti, e lasciare l’Atalanta senza rimpianti.

La Juventus dal canto suo potrebbe rinforzare il centrocampo con qualità e inserendo un giocatore che in rosa in questo momento manca, per caratteristiche. La sua valutazione con contratto in scadenza nel 2025 è di circa 13 milioni.