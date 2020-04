Il tecnico Zeman, ha parlato a proposito della possibile ripresa del campionato al “Corriere dello Sport”. Ecco le sue parole: «Per come la penso io, azzererei la stagione per ripartire quando sarà possibile, magari a settembre. I campionati sono falsati, considerando che non si gioca ormai da due mesi. Poi so bene che esistono interessi economici e che dunque se si riprenderà sarà esclusivamente per ragioni finanziarie. Cambiare i calendari? L’idea non mi piace, per me si comincia a settembre e si finisce a giugno, come è sempre stato. So che ognuno tira l’acqua al suo mulino ed è difficile mettere assieme tante teste, dunque mi limito a guardare e a sperare che si torni alla normalità».