Un operatore che lavora sulle piattaforme, ritornato a Gela l’1 aprile, dopo essersi autodenunciato ha concluso la quarantena, ma non è stato ancora sottoposto a tampone. Secondo quanto riporta “Quotidianodigela.it”, l’uomo avrebbe tentato di contattare Asp e tutti gli uffici competenti, ma senza avere risposte. Come se non bastasse, nella sua abitazione a Caposoprano non c’è erogazione idrica.