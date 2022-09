Ivan Zazzaroni ha pubblicato un editoriale su “Il Corriere dello Sport” scrivendo della designazione di Ferrieri Caputi in serie A.

Ecco un estratto:

“Ma cosa c’è di storico, oggi, nel dare il fischietto di una partita di calcio a una donna? Sacralizzare il protagonismo delle donne è un modo per renderlo più difficile, e quindi per negarlo”. Zazzaroni, che considera la designazione di Ferrieri Caputi “un’azzeccata sorpresa, ma soprattutto un tentativo di rimediare alle disastrose performance dei fischietti maschili, che prima della sosta hanno falsato il risultato di Juve-Salernitana, e non solo”.