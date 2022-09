La formazione palermitana del Resuttana San Lorenzo ritorna alla vittoria, dopo un inizio di stagione con più ombre che luci. Nel derby contro la Parmonval valido per l’andata degli Ottavi di Finale di Coppa Italia di Eccellenza, la formazione nerorosa riesce a riscattare la sconfitta patita nella prima giornata di campionato contro la squadra allenata da mister Aprile, ed in rimonta riesce ad ottenere una vittoria pesante in ottica qualificazione al turno successivo.

A passare in vantaggio è la Parmonval, grazie alla rete firmata dall’esperto Rappa che di destro apre le marcature al 6′ del primo tempo. La risposta nerorosa arriva su un calcio di rigore procurato da Mercanti e realizzato dal capitano Giampiero Clemente, che fissa il risultato sulla parità sino all’intervallo.

Nella ripresa la formazione allenata da Filippo Chinnici prende il largo trovando da prima il vantaggio con Marco Clemente, che al centro dell’area di rigore sfrutta da vero centravanti il cross di Saluto, e poi con il difensore Davide Rizzo che di testa, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, segna la rete del 3-1.

A calare il definitivo poker del Resuttana ci pensa Vittorio Pucci Saul, ex Monza e nuovo acquisto dei nerorosa, che appena entrato in campo sfrutta la sponda di Marco Clemente realizzando la sua prima rete all’esordio con la nuova maglia.

Il focus adesso torna al campionato, dopo la sosta dello scorso weekend, con la quarta giornata di campionato che vedrà il Resuttana San Lorenzo impegnato al Pasqualino di Carini contro il Castellammare, in una partita tra due formazioni in cerca di un cambio di rotta anche in campionato dopo un inizio faticoso.