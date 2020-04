Il governatore del Veneto, Zaia, ha parlato in conferenza stampa dopo il dpcm annunciato nella serata di ieri dal premier Conte: “Io vedo persone disperate e faccio il mio appello, non per moda. Ma di devono rivedere le chiusure. Come facciamo a dire che nei pullman possono salire tutti e che nei negozi invece si entra uno per volta? Bisogna che chi è al governo non proceda con il freno a mano tirato. Ieri abbiamo vissuto una brutta serata – ha detto il governatore del Veneto – Speravamo ci fosse un approccio un po’ diverso. Ci vuole senso di responsabilità e obiettività per valutare quello che sta accadendo, ma si stanno dando delle indicazioni che danno fibrillazione. Non siamo irresponsabili. Mi rendo conto che siamo davanti ad un’emergenza e che si condivida una sfida con i cittadini: non sto cercando polemiche ma penso ci voglia razionalità e necessità di capire che il sacrificio si possa fare…ma non in questa maniera”.