Centinaia di famiglie, partite Iva e studenti fuorisede in affitto hanno un problema comune: non riuscire a pagare il canone mensile. Secondo quanto riporta “Repubblica.it”, qualcuno va ancora avanti grazie a risparmi e aiuti dei familiari, ma molti, già chiusi fra quattro mura per il lockdown, sono in difficoltà. «Nell’ultimo mese abbiamo ricevuto 300 telefonate e mail di famiglie e studenti che hanno problemi a pagare l’affitto – dice Francesco Rienzi, segretario bolognese del Sunia- Cgil, il sindacato unitario di inquilini e affittuari – Senza un aiuto immediato per queste persone, tutte le difficoltà si trasformeranno in una valanga di sfratti nei prossimi mesi».