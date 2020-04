Giampaolo Pazzini potrebbe finire al Monza in serie B. Secondo quanto riporta “L’Arena”, nel caso in cui l’attaccante gialloblù decidesse di continuare con il calcio giocato potrebbe profilarsi all’orizzonte l’offerta del Monza di Berlusconi e Galliani. In caso di promozione in serie B il club biancorosso sarebbe infatti intenzionato a proporgli un anno di contratto.