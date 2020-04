Il governatore Luca Zaia, come riporta “Tgcom24” resta “convinto che le scuole non debbano riaprire, che sia troppo rischioso”. Secondo Zaia, “il virus alla volta di giugno, quando le scuole dovrebbero chiudere, circolerà ancora. Se si volessero riaprire gli istituti a maggio vorrebbe dire portare i ragazzi in un ambiente dove può circolare il contagio, e lo porterebbero in famiglia”.