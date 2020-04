Secondo quanto scrive “Associated Press”, più di 3mila persone erano già contagiate quando è stato dato l’allarme Coronavirus in Cina.. Nonostante il 14 gennaio una riunione della leadership di Pechino avesse determinato il profilarsi di un’epidemia, le autorità non lanciarono alcun’allerta. Milioni di cinesi viaggiarono in vista del Capodanno lunare. Solo il 20 gennaio il presidente Xi Jinping emise un avviso pubblico per l’emergenza coronavirus.