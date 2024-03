Zaffaroni presenta Modena-Feralpisalò: «Per noi si tratta di un momento decisivo»

Sabato pomeriggio la Feralpisalò giocherà a Modena in occasione della 29esima giornata di Serie B. Marzo Zaffaroni ha parlato in conferenza stampa per presentare la partita. Di seguito le sue dichiarazioni raccolte da TuttoMercatoWeb.com:

«Per noi si tratta di un momento decisivo, da affrontare nel modo giusto, perché ogni partita nasconde tante insidie. Occorreranno grande attenzione e notevole intensità fisica. Le partite diventano sempre meno e dobbiamo cercare di ottenere il maggior numero di punti senza badare alla classifica. Bisogna isolarsi e concentrarsi solamente sul presente. Il Modena è una squadra molto organizzato e ha individualità importanti, inoltre gioca davanti al proprio pubblico e di conseguenza dobbiamo fare grande attenzione. Con la Sampdoria abbiamo sbagliato e speriamo di aver imparato dai nostri errori. Bisogna cercare sempre di vincere, contro ogni avversario, combattendo su ogni pallone senza mollare un centimetro fino all’ultimo secondo. Da qui alla fine sarà sempre più importante saper leggere e interpretare i momenti. Fuori c’è solamente Compagnon e poi dobbiamo valutare Ceppitelli. Si sta allenando,ma potremmo decidere di non rischiarlo. Gli altri stanno tutti bene e il fatto di poter contare su quasi tutta la rosa è un aspetto importante, che ci mancava da tempo».