Bufera AIA, si dimette Abbattista: «La mia priorità è difendere la mia immagine professionale»

Le numerose polemiche sugli arbitraggi di Serie A hanno particolarmente reso pesante il clima attorno all’AIA. Come riporta “Il Corriere del Mezzzogiorno” Eugenio Abbattista – arbitro promosso di recente nel ruolo di VAR Pro – ha rassegnato le sue dimissioni. La causa sarebbe da imputare al serzio de “Le Iene” sulla vicenda dei presunti voti truccati (era stato promosso dopo la carriera da arbitro nel ruolo di VAR Pro) dopo 24 anni di carriera, dei quali 11 trascorsi all’interno della CAN.

Le dimissioni sono arrivate con un lungo messaggio inviato ai colleghi via chat e che viene riportato pure dal quotidiano: «Scendere da un treno in corsa è rischioso. Scendere da un treno impantanato nel puzzo del pregiudizio, del vittimismo, dell’ingrata non memoria storica è la scelta più sensata che potessi fare. Lo faccio come ho fatto per il terreno di gioco, ringraziando per il dono e l’opportunità. Ora la mia priorità è difendere la mia immagine professionale e manageriale, la mia famiglia e dare un insegnamento ai miei figli, che se hai la coscienza pulita sei sempre libero delle tue azioni e deliberazioni».