Nesta presenta Catanzaro-Reggiana: «Affronteremo una squadra che può puntare alla promozione»

Alessandro Nesta ha parlato in conferenza stampa per presentare il match di sabato pomeriggio tra Catanzaro e Reggiana. Di seguito le sue dichiarazioni riprese da Tuttoreggiana.com

«Ci attende una partita contro un avversario forte che ha ancora la speranza di prendere chi gli sta sopra e puntare alla promozione diretta. Dobbiamo farci trovare pronti e determinati. Con le squadre che palleggiano non bisogna mai farsi trovare a metà strada, altrimenti ti bucano. Lo stadio li spingerà ora che hanno ripreso i giri giusti e vedranno questa gara come la grande occasione per provare a sognare quindi andranno forte di sicuro. In casa prendono tanti gol ma hanno dimostrato di essere una squadra in salute

Hanno ritrovato un gioco importante e il loro bomber a pieno ritmo: Iemmello è un giocatore che determina, nelle ultime quattro partite ha sempre segnato. È un giocatore intelligente, negli ultimi anni ha avuto qualche problema ma sa capire il calcio prima dell’allenatore, sa fare tutto e a Catanzaro ha ritrovato la strada giusta. Se sta bene ed è apposto è un giocatore fortissimo che vale la Serie A».