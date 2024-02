Zaffaroni cambia, Traorè va in panchina. Le probabili formazioni di Feralpisalò-Palermo

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle probabili formazioni di Feralpisalò-Palermo.

Zaffaroni deve ovviare alle squalifiche di Fiordilino e Butic. Letizia e Dubickas sono tornati in gruppo.

Probabile formazione (3-5-2): Pizzignacco; Balestrero, Ceppitelli, Martella; Bergonzi, Kourfalidis, Zennaro, Di Molfetta, Felici; Compagnon, La Mantia. A disp.: Liverani, Volpe, Tonetto, Letizia, Krastev, Pilati, Hergheligiu, Attys, Pietrelli, Sau, Dubickas, Manzari. All.: Zaffaroni

Prevedibile conferma della squadra che ha battuto il Bari, unica incertezza sulla fascia fra Insigne e Di Mariano. In dubbio Mancuso, reduce da un intervento alla mano. Traorè debutta in panchina.

Probabile Formazione Palermo (4-3-3): Pigliacelli; Diakitè, Nedelcearu, Ceccaroni, Lund; Ranocchia, Gomes, Segre; Insigne, Brunori, Di Francesco. A disp.: Kanuric, Graves, Marconi, Buttaro, Aurelio, Stulac, Vasic, Henderson, Coulibaly, Di Mariano, Soleri, Traorè. All.: Corini.