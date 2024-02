Il Garilli è pronto a colorarsi di rosanero. Ancora numeri da record per i tifosi del Palermo

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sui tifosi del Palermo presenti al Garilli di Piacenza.

Il Garilli è pronto a colorarsi di rosanero e a vivere quella che, visto il rapporto tra i due club, si preannuncia come una splendida pagina di sport. A meno di 24 ore dalla fine della vendita (termine ultimo le 19 di oggi) sono 2.250 i tifosi del Palermo con un biglietto per la sfida alla Feralpisalò. La società spera in un colpo di coda per raggiungere quota 2.500, ma l’organizzazione della trasferta piacentina e il meteo instabile rendono la missione complicata.

I lombardi, dopo che i 1.454 posti del settore ospiti avevano registrato il tutto esaurito in 2-3 giorni, hanno messo a disposizione dei sostenitori rosanero altri cinque settori tra i distinti, tre nella parte inferiore e due in quella superiore: nella prima sono stati venduti oltre 650 biglietti su 1.185, nella seconda (aperta mercoledì) poco meno di 150 su 1.751. Inevitabile che alcune porzioni dello stadio restino vuote, ma i tifosi del Palermo saranno comunque in maggioranza e proveranno a replicare l’effetto Barbera per spingere i loro beniamini a una vittoria in trasferta che manca da troppo.