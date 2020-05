E’ di qualche giorno fa la notizia pubblicata da “La Gazzetta dello Sport”, circa l’interessamento del fondo americano York Capital, noto a Palermo per essere stato ad un passo dall’acquisto del club di viale del Fante prima dell’arrivo dei Tuttolomondo, di investire sui lavori per il nuovo stadio della Roma (CLICCA QUI). In realtà però, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, non vi è alcun coinvolgimento su Tor di Valle da parte di York Capital, perché – come precisato da Federico Oliva, direttore della York Capital Management presso la sede londinese – il fondo statunitense non ha mai valutato l’opportunità di tale investimento.