Dopo il terribile scontro di ieri durante Arsenal-Wolves, nel quale sono rimasti coinvolti David Luiz e Jimenez, arriva il comunicato sulle condizioni di salute dell’attaccante che aveva avuto la peggio.

Per Jimenez, che è stato operato a seguito di una frattura al cranio, il peggio sembra passato:





“Raul Jimenez è in buone condizioni dopo essere stato sottoposto, in un ospedale di Londra, a un’operazione nella scorsa notte. Ha visto la sua compagna Daniela e ora sta riposando. Rimarrà sotto osservazione per alcuni giorni mentre inizierà la sua guarigione. Il club desidera ringraziare lo staff medico dell’Arsenal, i paramedici dell’NHS, il personale ospedaliero e i chirurghi che, grazie alla loro abilità e alla loro risposta tempestiva, sono stati di grande aiuto. Il club chiede che a Raul e alla sua famiglia venga ora concesso un periodo di spazio e privacy, prima che vengano forniti ulteriori aggiornamenti a tempo debito”.