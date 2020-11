Sono state rese note le designazioni arbitrali dei recuperi di Serie C validi per la 10^ e 11^ giornata del Girone A, per la 10^ del Girone B e per la 8^, 10^ e 12^ del Girone C in programma mercoledì 2 dicembre. Eccole nel dettaglio. Ad arbitrare la gara tra Palermo e Viterbese sarà il signor Cascone di Nocera Inferiore

> Girone A:

PONTEDERA vs LUCCHESE: Simone Taricone di Perugia

Assistenti: Federico Fratello di Latina-Franco Iacovacci di Latina

IV Ufficiale: Marco Ricci di Firenze



PERGOLETTESE vs JUVENTUS U23: Claudio Petrella di Viterbo

Assistenti: Marco Lencioni di Lucca-Vincenzo Pedone di Reggio Calabria

IV Ufficiale: non ancora comunicato



> Girone B:

AREZZO vs SAMBENEDETTESE: Matteo Gualtieri di Asti

Assistenti: Giuseppe Trischitta di Messina-Emilio Micalizzi di Palermo

IV Ufficiale: Ermanno Feliciani di Teramo



> Girone C:

PALERMO vs VITERBESE: Mario Cascone di Nocera Inferiore

Assistenti: Luca Feraboli di Brescia-Alessandro Maninetti di Lovere

IV Ufficiale: Mattia Pascarella di Nocera Inferiore



CATANIA vs BISCEGLIE: Andrea Bordin di Bassano del Grappa

Assistenti: Fabrizio Giorgi di Legnano-Veronica Martinelli di Seregno

IV Ufficiale: Antonino Costanza di Agrigento





CASERTANA vs VIBONESE: Luca Zucchetti di Foligno

Assistenti: Antonio D’Angelo di Perugia-Andrea Bianchini di Perugia

IV Ufficiale: Mario Perri di Roma 1

POTENZA vs AVELLINO: Matteo Marcenaro di Genova

Assistenti: Alberto Zampese di Bassano del Grappa-Andrea Torresan di Bassano del Grappa

IV Ufficiale: Fabio Natilla di Molfetta