“Vorrei andare al Boca Juniors”: un italiano con la 10 alla Bombonera | Si può fare sul serio

Il fantasista ha mandato un chiaro segnale agli Xeneizes sulla chance di trasferirsi ed indossare la maglia di un certo Maradona.

Il fascino del calcio argentino è riconosciuto ad ogni latitudine. Anche se è un campionato al di fuori dall’Europa, quello albiceleste attira migliaia di fan in giro per il mondo. Di sicuro uno dei motivi è dato dalla grande qualità dei calciatori presenti nella lega, ma a fare da vetrina principale è il tifo caldissimo.

Tutte le squadre possiedono una tifoseria importante, e negli stadi il calore del pubblico si sente e come. Di sicuro uno dei più importanti da questo punto di vista è la Bombonera, templio del Boca Juniors. Ed è proprio qui che un calciatore italiano sogna di voler giocare.

Di recente infatti un talento del nostro paese ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha chiaramente affermato di voler giocare per gli Xeneizes, ed è pronto ad indossare la casacca con il numero 10 appartenuta, tra gli altri, ad un certo Diego Armando Maradona.

Il fantasista italiano chiama il Boca Juniors

Nelle scorse ore Lorenzo Insigne ha rilasciato un’intervista a ‘Diario Olé’. L’ex capitano del Napoli ha parlato di diversi temi, e tra i tanti si è concentrato sul suo futuro. Con la grande sorpresa di tutti però il calciatore si è praticamente offerto al Boca Juniors. Di seguito le parole del classe 1991.

”Ho 33 anni, sono molto vecchio, ma mi piacerebbe. Nella vita non si sa mai, il tifo argentino è come quello napoletano, è molto caldo. Non so se un giorno giocherò in Argentina ma mi piacerebbe, magari nel Boca Juniors, come ha fatto Daniele De Rossi. Non guardo le partite per l’orario ma mi piace il Boca. La Bombonera è uno stadio incredibile. Ho parlato una volta in nazionale con Daniele e so che c’è un tifo fantastico”.

Insigne-Boca, ipotesi fattibile?

Al momento l’ex capitano del Napoli gioca in Mls, al Toronto, club con cui ha un contratto fino al 2026. Insigne ha aperto come abbiamo visto alla possibilità di trasferirsi in Argentina, ed è cosa ovvia che sia disposto anche a decurtarsi il ricco ingaggio percepito pur di giocare alla Bombonera.

Resterebbe però da capire l’intenzione del Boca Juniors nel prendere un calciatore piuttosto avanti con l’età, che però può dare ancora tanto. Riquelme è avvisato, e adesso dovrà fare la prima mossa.