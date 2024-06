Calciomercato Catanzaro: anche l’Udinese interessata a Vandeputte

Dopo essersi messo in mostra nell’ultima stagione, Jari Vandeputte potrebbe lasciare il Catanzaro durante la finestra di calciomercato estivo. Il Palermo e la Cremonese sono le società di Serie B che hanno mostrato un’interesse concreto per il giocatore, ma l’Udinese potrebbe inserirsi e rovinare i piani dei rosanero e dei grigiorossi. Il club calabrese chiede 4 milioni di euro e al momento l’offerta dei siciliani si aggira sui 3 milioni di euro. Secondo quanto riportato da TuttoUdinese.it i friulani stanno monitorando la situazione, consapevoli che per battere la folta concorrenza servirà agire subito.

Continue Reading